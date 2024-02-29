Galatasaray sakatları için derbi kararı

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı final için Fatih Karagümrük ile karşılaşacakken bir yandan da hafta sonu oynanacak derbiyi düşünüyor.

Sarı-Kırmızılılar'da derbi öncesi sakatlıkları bulunan yıldız oyuncuların durumu da merak konusu.

Galatasaray'da Tanguy Ndombele, Beşiktaş derbisi öncesinde takımla antrenmanlara başladı.

Sakat oyuncuların son durumu hakkında açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, Ndombele'nin dönmesinden dolayı memnun olduğunu söyledi.

Galatasaray'da Ndombele'den sonra Serge Aurier de takımla antrenmanlara çıkmaya hazırlanıyor.

Sakatların son durumu hakkında bilgi veren teknik direktör Okan Buruk; Afrika Kupası'ndan sakat gelen yeni transfer Aurier ile ilgili, "Planımız Beşiktaş maçında sahada olması. Bu hafta antrenmanlara başlayacak. Aurier'i Beşiktaş maçına hazır hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Buruk, Ziyech'in de haftaya antrenmanlara başlayacağını belirtti.