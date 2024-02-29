Galatasaray sakatları için derbi kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray sakatları için derbi kararı
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da gözler sakat futbolculardan gelecek haberlere çevrildi.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı final için Fatih Karagümrük ile karşılaşacakken bir yandan da hafta sonu oynanacak derbiyi düşünüyor.

Sarı-Kırmızılılar'da derbi öncesi sakatlıkları bulunan yıldız oyuncuların durumu da merak konusu.

Galatasaray'da Tanguy Ndombele, Beşiktaş derbisi öncesinde takımla antrenmanlara başladı.

Sakat oyuncuların son durumu hakkında açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, Ndombele'nin dönmesinden dolayı memnun olduğunu söyledi.

Galatasaray'da Ndombele'den sonra Serge Aurier de takımla antrenmanlara çıkmaya hazırlanıyor.

Sakatların son durumu hakkında bilgi veren teknik direktör Okan Buruk; Afrika Kupası'ndan sakat gelen yeni transfer Aurier ile ilgili, "Planımız Beşiktaş maçında sahada olması. Bu hafta antrenmanlara başlayacak. Aurier'i Beşiktaş maçına hazır hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Buruk, Ziyech'in de haftaya antrenmanlara başlayacağını belirtti.

İlgili Haberler
Galatasaray Karagümrük karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk kararını verdi
Fernando Santos'tan Galatasaray derbisi açıklaması
Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ın en önemli kozunu açıkladı. Mirza Şeker yazdı
Beşiktaş taraftarı çıldırdı Galatasaray'ı istiyor. Bir anda başladı bütün stat haykırdı
Beşiktaş taraftarı çıldırdı Galatasaray'ı istiyor. Bir anda başladı bütün stat haykırdı
Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemini Fırat Aydınus açıkladı
Son Haberler
Ünlü ekonomist cebinizdeki gelişmeyi açıkladı. Hissettiniz mi diye de vatandaşa sordu Ekonomi
Ünlü ekonomist cebinizdeki gelişmeyi açıkladı. Hissettiniz mi diye de vatandaşa sordu
Vatandaşlardan yola beton döke döke ilerleyen beton mikseri şoförüne tepki! Yaşam
Vatandaşlardan yola beton döke döke ilerleyen beton mikseri şoförüne tepki!
Brent petrolün varil fiyatı 82,11 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 82,11 dolar
Müge Anlı erkeklere seslendi. 'Bu kadınlardan uzak durun' Gündem
Müge Anlı erkeklere seslendi. 'Bu kadınlardan uzak durun'
Bimed’ten 15 milyon euroluk fabrika yatırımı Ekonomi
Bimed’ten 15 milyon euroluk fabrika yatırımı
Beşiktaş Bağımsız Belediye Başkan adayı Nasuh Mahruki hangi partilerin kendisine teklif götürdüğünü açıkladı Gündem
Beşiktaş Bağımsız Belediye Başkan adayı Nasuh Mahruki hangi partilerin kendisine teklif götürdüğünü açıkladı
Akaryakıta seçim indirimi geliyor. Bu gece yarısı uygulanacak Ekonomi
Akaryakıta seçim indirimi geliyor. Bu gece yarısı uygulanacak