Galatasaray'dan sakatlık güncellemesi geldi. Sarı kırmızılı kulüp resmi internet sitesinden paylaştığı sakatlık raporunda, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Victor Osimhen ve Kaan Ayhan ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

İLKAY DÖNDÜ, YUNUS KOŞULARA BAŞLADI

Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan'ın takımla birlikte çalışmalara başladığı bildirilirken kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün'ün de salon çalışmalarının ardından düz koşulara başlamadığı açıklandı.

İki yıldız oyuncuyla ilgili yaşanan bu gelişmeler Galatasaray camiasını sevindirse de milli takımda sakatlanan Victor Osimhen'in durumunun belirsizliğini koruması henüz endişeleri tam anlamıyla gideremedi.

'OSIMHEN VE KAAN AYHAN'IN DURUMLARI MR SONRASI BELLİ OLACAK'

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu’nun tedavisine devam edildi.

Milli takımlarından bugün dönecek olan Kaan Ayhan ve Victor Osimhen’in durumları yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacaktır.