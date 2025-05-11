Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için parkede

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için parkede

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi finalinde bu akşam İspanyol ekibi Malaga ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanyol ekibi Unicaja Malaga karşısına çıkacak. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki SUNEL Arena'da oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, Dörtlü Final'in yarı finalinde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80, Malaga ise Yunanistan ekibi AEK'yı 71-65 yenerek adını finale yazdırmıştı. Cimbom bugün zafere ulaşırsa tarihindeki ikinci Avrupa kupasını kaldıracak. İlk olarak 2015-2016 sezonunda başantrenör Ergin Ataman yönetiminde ULEB Avrupa Kupası finalinde Fransız ekibi Strasbourg'u yenerek şampiyon olmuştu.

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