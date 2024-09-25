Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. Tarihte bir ilk

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Eden Arena’da oynanan kritik mücadelede sarı-kırmızılılar uzatmalarda gelen golle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 49. Dakikada Azra Karabulut ve 100. Dakikada Nazlıcan Parlak kaydetti. Slavia Prag’ın tek golünü ise 31. Dakikada Eda Karataş (KK) attı.

İstanbul’da oynanan ilk maçta da rakibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray bu sonuçlar ile birlikte adını grup aşamasına yazdırdı.

TARİHTE BİR İLK

Temsilcimiz böylece Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına yükselen ilk takım oldu.