Turkcell Kadınlar Süper Ligi’nin 30. Ve son hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında ALG Spor ile karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golü 11. Dakikada Eda Karataş ve 90. Dakikada Kipoyi kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte ligde 71 puana ulaşan Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti.

Mücadelede son düdüğün çalmasının ardından Kadınlar Süper Ligi’nde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaraylı futbolcular büyük bir sevinç yaşadı.

Sarı-kırmızılıları bu mutlu günde Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'da yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı yerinden izleyen Erden Timur son dakikanın ardından takımını dakikalarca alkışladı.

Şampiyon Galatasaray’ı 69 puanla FOMGET takip etti.