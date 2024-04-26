Galatasaray Samsunspor'u farklı mağlup etti

Basketbol Süper Ligi’nin 29. Haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 113-69’luk skorla mağlup etti.

Özellikle maçın 2. Çeyreğinden itibaren oyunu domine etmeye başlayan Galatasaray’da 15 sayı atan Akwasi Yeboah galibiyetin en önemli mimarlarından biri oldu.

19 sayı kaydederek maçın en skorer oyuncusu olan Bora Satır ise mağlubiyeti engelleyemedi.

Sarı-kırmızılılar normal sezonun son haftasında Tofaş ile ligden düşmesi kesinleşen Samsunspor ise Beşiktaş ile mücadele edecek.

1. çeyrek: 23-28

2. çeyrek: 46-39

3. çeyrek: 86-54

4. çeyrek: 113-69