Galatasaray seriyi bozmadı. 5 gollü çılgın maç

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Karşılıklı gollerin yaşandığı ve 5 golün çıktığı maçı 3-2 kazanan Galatasaray, şampiyonluk yolunda hata yapmadı.
Galatasaray'ın gollerini 45+4'te Barış Alper, 70'de Mertens ve 90'da Berkan Kutlu atarken, Fatih Karagümrük'ün golleri 34. dakikada Ryan Mendes ve 83. dakikada Markao'dan geldi.
Bu sonuçla Galatasaray, puanını 99'a yükseltti.
Diğer taraftan Galatasaray, galibiyet serisini 17 maça çıkardı.
Karagümrük ise 37 puanda kaldı ve 17. sıraya küme düşme hattına geriledi.
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