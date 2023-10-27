Galatasaray sevdası yüzünden işinden oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde beş yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan Yusuf Yetiş, tuttuğu takımın maçını izlemek istedi. Maçı izlemek için yaptığı izin talebi ret edilince, arkadaşı ile çalışma saati değişikliği yapmak istedi. Bu hamlesi de kabul görmeyince, hastaneye gidip ayaklarında yaşadığı rahatsızlıktan dolayı 1 günlük istirahat raporu aldı.

Şampiyonlar liginde mücadele eden Galatasaray'ın Bayern Münih ile yaptığı maçı izlemeyi başaran Yetiş, ertesi gün hayatının şokunu yaşadı.

Asistan müdür tarafından aranarak maç izlemek için izin aldığı gerekçesiyle istifa etmesi istenildi. Yetiş, kendini ifade etmeye çalışsa da çok sevdiği takımının maçının izlenmenin bedeli ağır oldu.

“SONUÇTA BEN BİR GALATASARAY TARAFTARIYIM”

Galatasaray sevgisinin hiçbir zaman bitmeyeceğini belirten Yetiş, "Otelde çalışıyordum. Galatasaray-Bayern Münih maçından 1 gün önce izin istedim. İzin verilmedi bana. Akşam çalıştığım içim, gündüz çalışan arkadaşımla yer değişikliği yapmak için anlaştık. Bu değişikliği şefler de kabul etti. Çalışarak izin almadan maçı izleyecektim fakat olumsuz cevap verdiler daha sonra. Sonuçta ben bir Galatasaray taraftarıyım, maçını izlemek istiyordum. Kaçırmamak için elimden geleni yapmam gerekiyordu. Ayağımda rahatsızlığım vardı, raporda almıştım geçmedi. Kaşıntı ve morarmalar vardı. Maç günü sabahleyin sağlık ocağına gittim. Doktor ayaklarımı muayene ettikten sonra istirahat için rapor ve ilaç yazdı. İlaçlarımı aldım, yazılan raporu ise iş yerine gönderdim" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN ÜZÜLMEDİM"

Yetiş, "Ertesi gün ise otelden müdür asistanı aradı beni, sivil gelmemi istedi. Otele gittim ben de görüşmeye, bana, "Galatasaray maçını izlemek için rapor aldın, Galatasaray yüzünden seni işten çıkaracağız" dedi. Beni istifaya zorladılar, ağır işlerde çalışmamı sağlayacaklardı. Mecburen istifa etmek zorunda kaldım. Sonuçta Galatasaraylı olduğum için, maçını izlediğim için işten çıkarıldım. Açıkçası yaşadığım bu olay sonrası biraz güldüm. Çünkü başıma gelen Galatasaray sevgisi yüzünden geldi. Hiçbir zaman üzülmedim. Çünkü çalışana her zaman iş var. Galatasaray sevgisi bende hiçbir zaman tükenmez. Aynı zamanda Icardi hayranıyım. Her zaman kalbimizde taşıyoruz. Hagi'den sonra Icardi geliyor benim için" dedi.