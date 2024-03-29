Galatasaray Süper Kupa öncesi şok oldu. PFDK yıldız futbolcuya 2 maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa öncesi Galatasaray’ın yıldızı Günay Güvenç’in müsabaka hakemlerine ettiği hakaretler nedeniyle 2 maç men edilmesine karar verdi.

İşte PFDK'nin Galatasaray kararları:

GALATASARAY A.Ş.’nin, 17.03.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 380.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi AYHAN AKMAN’ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu GÜNAY GÜVENÇ’in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.