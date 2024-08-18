Galatasaray Süper Lig'in yıldızına kanca attı. Ses getirecek transfer girişimi

Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-Kırmızılı ekip son olarak kadrosuna Championship ekibi Norwich City'den Gabriel Sara'yı dahil etmişti. İngiliz temsilcisine bu transfer için 18 milyon Euro bonservis ödeyen Galatasaray'ın yeni hedefi Süper Lig'den.

Fransız medyası; Galatasaray'ın, Trabzonspor'un yıldızı Batista Mendy için harekete geçtiğini yazdı.

Bordo-Mavili ekipte ilk 11'in değişmez isimlerinden olan Fransız yıldızın transferini teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği, yönetimin de her türlü fedakarlığı yapacağı iddia edildi.

Trabzonspor cephesinin ise bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

Trabzonspor, 24 yaşındaki Batista Mendy'yi geçen sezon kadrosuna katmıştı. Fransız ekibi Angers'ten 4.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fransız yıldız, sergilediği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Mendy, Trabzonspor'da 43 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.