Galatasaray taraftarlarını binlerce Euro dolandıran bir suç örgütüne yapılan operasyonda 16 kişinin gözaltına alındığı duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüp, taraftarları "loca ve kombine bilet satışı" vaadiyle dolandırıcılık yapan, Mersin merkezli bir suç örgütünün tespit edilerek, durumun emniyete bildirildiğini açıkladı.

Açıklamada, "İhbarımızın ardından İçişleri Bakanlığımızın ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nün titiz, hızlı ve etkili çalışmaları sayesinde, 16 kişi gözaltına alınmış ve söz konusu suç şebekesi kısa sürede yakalanarak çökertilmiştir" denildi.

TARAFTARLARA UYARI: RESMİ KANALLARI KULLANIN

Bilet için resmi kanalların kullanılması uyarısı yapılan açıklamada, "Kulübümüz, her zaman olduğu gibi taraftarlarımızın güvenliğini ve maddi-manevi haklarını korumayı öncelikli sorumluluklarından biri olarak görmektedir. Bu kapsamda, benzer yasa dışı girişimlere karşı dikkatli olunmasını; bilet, loca veya herhangi bir kulüp ürünü alımında yalnızca Galatasaray Spor Kulübü’nün resmi kanallarının kullanılmasını önemle hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Valisi Atilla Toros’a, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve operasyonda görev alan polislere teşekkür edildi.