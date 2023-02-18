18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Adekugbe Galatasaray'ın tarihine geçti

Adekugbe Galatasaray'ın tarihine geçti

Galatasaray'ın Hatayspor'dan kadrosuna kattığı Samuel Adekugbe, sarı-kırmızılı takımın tarihindeki ilk Kanadalı futbolcu oldu.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 14:08
Takip Et

Galatasaray tarihinde bir ilk

Adekugbe Galatasaray'ın tarihine geçti
+
Aa
-

Galatasaray, 1959'da başlayan Süper Lig'de bu sezonun ara transfer dönemine kadar 5 kıta ve 51 ülkeden 188 yabancı futbolcuyu transfer etti.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Kuzey Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan, Gabon, Mısır, Danimarka, Şili, Avusturya ve Kosova'dan oyuncular aldı.

Galatasaray, "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminde 2 yabancı futbolcu aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, İtalya'nın Roma takımından genç yıldız Nicolo Zaniolo ile Hatayspor'dan Samuel Adekugbe'yi kadrosuna kattı. Böylelikle "Cimbom"un 1959'dan bu yana transfer ettiği toplam yabancı oyuncu sayısı 190'a yükseldi.

Zaniolo, Galatasaray tarihinin ikinci İtalyan oyuncusu olurken, Adekugbe sarı-kırmızılı formayı terletecek ilk Kanadalı futbolcu olacak.

Kanada'nın katılmasıyla sarı-kırmızılıların oyuncu transfer ettiği ülke sayısı 52'ye çıktı.

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 22 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
1
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
2
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
3
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
4
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
5
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
6
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
7
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿Depremin çocuklar üzerindeki etkisini azaltma yolları
﻿Depremin çocuklar üzerindeki etkisini azaltma yolları
﻿Depremin çocuklar üzerindeki etkisini azaltma yolları
﻿ABD Wagner'in can kaybı bilançosunu açıkladı
﻿ABD Wagner'in can kaybı bilançosunu açıkladı
﻿ABD Wagner'in can kaybı bilançosunu açıkladı
﻿Livankovic'ten anlamlı bağış. Zagreb Büyükelçisi sosyal medyadan duyurdu
﻿Livankovic'ten anlamlı bağış. Zagreb Büyükelçisi sosyal medyadan duyurdu
﻿Livankovic'ten anlamlı bağış. Zagreb Büyükelçisi sosyal medyadan duyurdu
﻿Rüyada hırsız görmek ne anlama geliyor? Rüyada hırsız görmek ne demek?
﻿Rüyada hırsız görmek ne anlama geliyor? Rüyada hırsız görmek ne demek?
﻿Rüyada hırsız görmek ne anlama geliyor? Rüyada hırsız görmek ne demek?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.