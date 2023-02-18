Adekugbe Galatasaray'ın tarihine geçti

Galatasaray, 1959'da başlayan Süper Lig'de bu sezonun ara transfer dönemine kadar 5 kıta ve 51 ülkeden 188 yabancı futbolcuyu transfer etti.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Kuzey Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan, Gabon, Mısır, Danimarka, Şili, Avusturya ve Kosova'dan oyuncular aldı.

Galatasaray, "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminde 2 yabancı futbolcu aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, İtalya'nın Roma takımından genç yıldız Nicolo Zaniolo ile Hatayspor'dan Samuel Adekugbe'yi kadrosuna kattı. Böylelikle "Cimbom"un 1959'dan bu yana transfer ettiği toplam yabancı oyuncu sayısı 190'a yükseldi.

Zaniolo, Galatasaray tarihinin ikinci İtalyan oyuncusu olurken, Adekugbe sarı-kırmızılı formayı terletecek ilk Kanadalı futbolcu olacak.

Kanada'nın katılmasıyla sarı-kırmızılıların oyuncu transfer ettiği ülke sayısı 52'ye çıktı.

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 22 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.