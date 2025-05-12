Galatasaray - Trabzonspor finalinin hakemi belli oldu

Kaynak: AA
Galatasaray - Trabzonspor finalinin hakemi belli oldu

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe- Galatasaray karşılaşmasını yöneten Cihan Aydın, finaldeki Galatasaray - Trabzonspor maçında da düdük çalacak.


Gaziantep Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası finalini Cihan Aydın yönetecek. Cihan Aydın, Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Türkiye Kupası çeyrek finalini de yönetmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle: "Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu.

Gaziantep Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak."

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