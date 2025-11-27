Trabzonspor'a son dönemde kazandırdığı genç yeteneklerle başarılı işlere imza atan scout şefi Eren Mert, Galatasaray iddialarına yanıt verdi.

'ERTUĞRUL DOĞAN GÖREVDE OLDUĞU MÜDDETÇE BAŞKA TAKIMDA ÇALIŞMAM'

Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Eren Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çıkan haberlere, yazılanlara ve bana atılan mesajlara yönelik bir açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Trabzonspor ile hem yazılı hem gönül sözleşmem devam etmektedir. Ayrıca Ertuğrul Doğan başkanımız görevde olduğu müddetçe de Türkiye’den herhangi bir kulüpte çalışmam söz konusu değildir. Başkanımızın liderliğinde ve Fatih Tekke hocamın uygun gördüğü şekilde çalışmalarıma devam etmekteyim.

Bunun yanında başkanımızın beni görevlendirdiği Avrupa’dan özellikle de Portekiz’den bir kulüp satın alınması konusundaki çalışmalarımız oldukça olumlu ilerlemektedir. Önümüzdeki günlerde nihayete ermesi konusunda önemli adımların atılacağını belirtmek isterim.

Son olarak böylesine değerli bir camianın ferdi olmaktan dolayı da gurur duyuyorum."