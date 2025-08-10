Galatasaray transferde yine eski aşkına döndü

Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşan son şampiyon Galatasaray'da sıra diğer bölgelere geldi.

Sarı kırmızılılar bir yandan kaleci için arayışlarını sürdürürken diğer yandan da orta sahaya takviye için çalışmalara başladı.

Galatasaray'da orta saha için gündeme tekrar Manchester City'den ayrılması beklenen İlkay Gündoğan geldi.

Galatasaraylı olduğu bilinen ve transfere sıcak baktığı ifade edilen Gündoğan için yönetimin bu hafta harekete geçeceği belirtildi.

İlkay’a daha önce yıllık 4 milyon Euro teklif eden ancak olumlu yanıt alamayan Galatasaray’ın bu kez 4.5 milyon Euro bandında bir garanti ücretle 1+1 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor.