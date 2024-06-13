Galatasaray transferi açıkladı. Izundu imzayı attı

Galatasaray Ekmas'tan flaş bir transfer hamlesi geldi. Sarı-Kırmızılı ekip, son olarak Ewe Baskets Oldenburg forması giyen Ebuka Izundu ile 1+1 yıllık anlaşma sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten, "2024/25 sezonu kadro yapılanması amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı uzun forvet Ebuka Izundu ile 1+1 yıllığına anlaştı." açıklaması yapıldı.

Ebuka Izundu; geçen sezon Ewe Baskets Oldenburg forması ile Almanya Ligi'nde 9.1 sayı, 5.6 ribaunt ortalamaları ile oynadı. Nijeryalı uzun forvet 208 cm boyunda.

Açıklamada ayrıca "Geçtiğimiz sezon Ewe Baskets Oldenburg forması ile Almanya Ligi'nde 9.1 sayı, 5.6 ribaunt ortalamaları ile oynayan 208 cm boyundaki yeni transferimiz Ebuka Izundu'ya Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, sarı kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Ebuka Izundu kimdir?

Nijerya’nın Lagos şehrinde 28 Haziran 1996’da dünyaya geldi. Gençlik yıllarının başlangıcına kadar futbol oynayarak büyüdü. 16 yaşında Kuzey Karolina eyaletinde Victory Christian Center okulunda okurken fiziği sebebiyle basketbol ile tanıştı. Lise yıllarında basketbolun yanısıra futbol ve atletizim ile ilgilendi. 2014 yılında Charlotte 49ers Erkek Basketbol takımı ile NCAA Division 1’de forma giydi ve sonrasına eğitim hayatını ve NCAA kariyerini Miami Üniveristesi’nde sürdürmeye karar verdi.

2015 yılından itibaren 4 sezon boyunca Miami Üniversitesi’nin basketbol takımı Miami Hurricanes forması giyen yeni oyuncumuz 2019 yazında Golden State Warriors forması ile NBA Yaz Ligi’nde mücedele etti. Takımı ile yaz liginde final oynayan ve Los Angeles Lakers’a karşı 88-87’lik skor ile kaybettikleri maçta 14 sayı, 11 ribaunt kaydetti.

NBA Yaz Ligi’nin bitiminde İspanya’nın Real Betis takımı ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Buradaki ilk yılının bitiminde 2020/21 sezonunda SIG Strasbourg takımı ile Fransa Ligi’ne transfer oldu. Bu sezonun ortasında 2021 yılının Ocak ayında ise KK FMP Beograd forması ile Sırbistan’a transferi gerçekleşti. 2021/22 ve 2022/23 sezonları boyunca toplamda 2.5 yıl boyunca KK FMP Beograd takımı ile ABA Ligi’nde forma giydi.

Sırbistan takımı ile geçirdiği iyi sezonların ardından geçen sezon başında Almanya Ligi ve Basketball Champions League ekiplerinden Ewe Baskets Oldenburg’a transfer oldu. Sezon boyunca 34 kez Bundesliga, 8 kez de BCL karşılaşmasında sahada yer aldı. Oldenburg forması ile sezonun en iyi performansını ise geçtiğimiz sezon BCL TOP16 gruplarındaki rakibimiz MHP Riesen Ludwigsburg’a karşı 18 sayı, 11 ribaunt, 30 verimlilik puanı ile gösterdi.