Galatasaray ve Fenerbahçe pişti oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milli oyuncu Mert Müldür için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı teklifi yaptığı ortaya çıktı.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Mert Müldür için kritik bir yarış içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sassuolo'ya yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Haberde iki ekibin de Mert için 4 milyon euro + bonusları içeren teklifi İtalyan ekibine sunduğu belirtildi.

Sassuolo'nun ise tekliflerin 5 milyon euro + bonuslara çıkarılmasını talep ettiği ifade edildi.

59 DAKİKA OYNADI

Geçen sezon sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Mert Müldür, geçen sezon 3 maçta toplamda 59 dakika süre alabilmişti.