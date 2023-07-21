Galatasaray ve Fenerbahçe pişti oldu

Mert Müldür için Fenerbahçe ve Galatasaray Sassuolo'ya aynı teklifte bulundu.

Galatasaray ve Fenerbahçe pişti oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milli oyuncu Mert Müldür için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı teklifi yaptığı ortaya çıktı.
Alfredo Pedulla'nın haberine göre Mert Müldür için kritik bir yarış içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sassuolo'ya yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Haberde iki ekibin de Mert için 4 milyon euro + bonusları içeren teklifi İtalyan ekibine sunduğu belirtildi.
Sassuolo'nun ise tekliflerin 5 milyon euro + bonuslara çıkarılmasını talep ettiği ifade edildi.
59 DAKİKA OYNADI
Geçen sezon sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Mert Müldür, geçen sezon 3 maçta toplamda 59 dakika süre alabilmişti.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
18. etabın kralı Kasper Asgreen Spor
18. etabın kralı Kasper Asgreen
Ek motorlu taşıtlar vergisini kimin ödemeyeceği belli oldu Ekonomi
Ek motorlu taşıtlar vergisini kimin ödemeyeceği belli oldu
Kamyonet ile taksi çarpıştı Güncel
Kamyonet ile taksi çarpıştı
Trabzonspor'un 10 numarası İstanbul'a geldi Spor
Trabzonspor'un 10 numarası İstanbul'a geldi
Şefler kararsız kaldı karar 2 yarışmacıyı şok etti. Masterchef'te hiç olmayan şey oldu Güncel
Şefler kararsız kaldı karar 2 yarışmacıyı şok etti. Masterchef'te hiç olmayan şey oldu
İslam Memiş altın sahiplerine kurulan büyük tuzağı açıkladı Ekonomi
İslam Memiş altın sahiplerine kurulan büyük tuzağı açıkladı