Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak Süper Kupa kararı. TFF duyurdu

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu
Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak Süper Kupa kararı. TFF duyurdu
Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçı için Galatasaray, Fenerbahçe ve TFF ortak bir karar aldı.

Şampiyonluk yolunda kıyasıya bir yarış içinde olan Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa maçı için ortak görüşte birleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu; Süper Kupa maçının bilet gelirlerinin TFF ve iki kulübün ortak kararları neticesinde 6 Şubat depreminden etkilenen depremzedelerin yararına bağışlanacağını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:
"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararı ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız yararına bağışlanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Türkiye Futbol Federasyonu"

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