Galatasaray yenildi ülke puanı karıştı

Galatasaray, Young Boys'a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

2024-2025 sezonunda 5 takımla mücadele eden Türkiye, bu sezon 2.000 puan topladı.

Çekya takımları ise 4.700 puan toplayarak dikkat çekti.

Türkiye, geçen sezon aldığı sonuçlarla 3 basamak yükselerek önemli bir ilerleme kaydetmişti.

Türkiye'nin gerisinde bulunan Norveç, İsrail, Avusturya, Danimarka ve Yunanistan gibi ülkeler bu sezon daha fazla puan topladı.

Geçtiğimiz hafta play-off turlarında Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor ilk maçlarını oynadı. Temsilcilerimiz toplamda 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ülke puanına beklenen katkıyı yapamadı. Galatasaray ise rövanş maçında Young Boys'a yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Çekya ekibi Sparta Prag ise Malmö karşısında 2-0 galip geldi.

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında bu sezon 2.000 puan topladı. Çekya takımları ise 4.700 puan toplayarak Türkiye'nin önüne geçti.

Türkiye, topladığı 35.600 puanla UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer alıyor. Çekya ise 38.250 puanla 9. sırada bulunuyor.

İŞTE SIRALAMADA SON DURUM

1. İngiltere - 89.303

2. İtalya - 79.168

3. İspanya - 74.132

4. Almanya - 71.785

5. Fransa - 58.236

6. Hollanda - 54.733

7. Portekiz - 49.916

8. Belçika - 44.200

9. Çekya - 38.250

10. Türkiye - 35.600

11. Norveç - 31.250

NORVEÇ SINIRDA

Yeni sezonda Norveç, 3 takımla Avrupa kupalarında yoluna devam ediyor. 2024-2025 sezonunda Norveç takımları 3.375 puan topladı ve genel puanını 31.250'ye yükselterek Türkiye'ye bir adım daha yaklaştı.