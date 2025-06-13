Galatasaray yılın transferi için harekete geçti: Cimbom yıldız ismi gözüne kestirdi

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Galatasaray yılın transferi için harekete geçti: Cimbom yıldız ismi gözüne kestirdi

Leroy Sane’yi kadrosuna katarak taraftarını coşturan Galatasaray, yine ortalığı karıştıracak bir transfer için harekete geçti.

Transferde bombaları patlatmaya başlayan Galatasaray, Leroy Sane’ye imza attırdıktan sonra yeni yıldızlar için harekete geçti. Bernardo Silva için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar A Milli Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu için de devreye girdi.

TRT Spor’un haberine göre; milli futbolcu için ilk temas kurulurken, resmi bir teklifin yapılmadığı öğrenildi. Oyuncunun ve Inter kulübünün şartları öğrenilirken, ilerleyen günlerde temasların biraz daha yoğunlaşabileceği kaydedildi. Hakan Çalhanoğlu'nun da Galatasaray’da forma giymeye sıcak baktığı ve bir gün sarı kırmızılı formayı giymek istediğini yakın çevresine aktardığı öğrenildi.

INTER, ÇALHANOĞLU İÇİN 25 MİLYON AVRO İSTİYOR

Türkiye’ye gelmeye hazır olan yıldız orta sahanın olası transferindeki en büyük sorun Inter kulübün bonservis beklentisi. İtalyan ekibi, Hakan için en az 25 milyon avro istiyor. Suudi ekiplerinin de milli futbolcuya ilgisi var. İtalya basını, Al Hilal’in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi’nin eski öğrencisini kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.

HAKAN AYRILMAYA SICAK BAKABİLİR

Inter’in yeni teknik direktörünün Cristian Chivu olması, Milano ekibinde beklentileri karşılamadığı da öğrenildi. Rumen çalıştırıcının, Inzaghi sonrasında düşük bir teknik direktör profili olduğunu düşünen oyuncu grubunun huzursuz olduğu gelen bilgiler arasında. Bu yüzden Hakan Çalhanoğlu ve bazı yıldız isimlerin gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi.

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