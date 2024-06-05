Galatasaray'a artık saygı duymadığını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'a artık saygı duymadığını açıkladı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabette Sarı Kırmızılı takıma neden saygı duymadığını anlattı.

Süper Lig'de unutulmaz bir sezonun ardından, Galatasaray 102 puanla şampiyon olurken, Fenerbahçe ise rekor bir puanla 99 puan toplayıp ikinci sırada yer aldı.

Bu rekabet, taraftarlar ve yöneticiler arasında uzun süreli bir gerilime yol açtı ve bu tartışmalara Gökhan Özoğuz da katıldı.

Fenerbahçe için birçok şarkı söyleyen ve takımın taraftarı olarak bilinen Özoğuz, bir mekanda sahne alırken Galatasaray'ı dolaylı yoldan eleştirdi.

Özoğuz, geçmişte ezeli rakibe saygı duyduğunu, ancak artık politikaya alet edildiğini düşündüğünü belirtertti.

İşte Gökhan Özoğuz'un Galatasaray taraftarlarını kızdıran sözleri:

Takım, takım kültürünü temsil eder. Biz Fenerbahçeli olarak, abimle birlikte Fenerbahçe mahallesinde büyüdük.

Orada öyle bir kültür vardı ki, sinirlendiğimizde küfür edebilirdik ama Fenerbahçe kültüründe her zaman rakibe saygı esastı.

Eskiden saygı duyardık, ancak ben artık politikaya alet edilmiş bir takıma saygı göstermeyeceğim.

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