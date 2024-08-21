Galatasaray'a bir darbe de Muslera'dan. Maça devam edemedi

Galatasaray, İsviçre'de kabus gibi bir gece geçiriyor.

Sarı-Kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Young Boys ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Ancak Galatasaray hiç beklemediği bir şekilde İsviçre temsilcisi karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapadı.

Bir de bu yetmezmiş gibi Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'yı da kaybetti. İlk yarının son anlarında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Uruguaylı file bekçisi sakatlandı. Yapılan kontroller sonrası maça devam edemeyen Muslera ikinci yarıda yerini Günay'a bıraktı.

Tecrübeli kalecinin durumu yapılacak detaylı kontroller sonrası netlik kazanacak.