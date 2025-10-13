Yaz transfer döneminde astronomik bir teklifle Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın aklını çelen Suudi Arabistan kulübü NEOM şimdi de gözünü Mauro Icardi'ye dikti.
Sezon sonu sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldıza sözleşme teklif etmeye hazırlanan NEOM kesenin ağzını sonuna kadar açmayı planlıyor.
Marco Conterio'nun haberine göre; NEOM ara transfer döneminde Icardi'ye 10 milyon Euro maaşla, 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da son dönemde Osimhen'in gölgesinde kalması nedeniyle psikolojik olarak zor bir süreçten geçen Icardi'nin resmiyet kazanması halinde Arabistan'dan gelen bu sözleşme teklifini değerlendirmeye alabilir.