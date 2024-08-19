Galatasaray'a Mendy cevabı. Bonservis bedeli belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray rotasını Süper Lig'e çevirmişti. Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor'dan Batista Mendy'nin alınması için yönetime rapor sunmuştu.

Bu gelişme sonrası 24 yaşındaki Fransız ön libero, Galatasaray’ın transfer listesine sürpriz bir şekilde girdi.

Trabzonspor, Galatasaray’ın ilgilendiği Batista Mendy’nin bonservis bedelini belirledi. Fransız basınından L’Equipe’in haberine göre, Trabzonspor, Mendy için en az 10 milyon euro talep ediyor.

Ayrıca, Crystal Palace’ın da birkaç haftadır Mendy ile ilgilendiği ve Trabzonspor’a teklif sunduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon Angers’tan 4.4 milyon euro karşılığında transfer edilen Mendy, 2023-24 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 38 maçta 3633 dakika süre alarak 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.