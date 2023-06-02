Galatasaray'a şok! Omar Elabdellaoui'ye yüklü tazminat ödeyecek

Galatasaray, sezon başında Norveçli oyuncu Omar Elabdellaoui ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.
Daha sonrasında tecrübeli bek, fesih nedeniyle FIFA'ya dava açmıştı.
GALATASARAY HAKSIZ BULUNDU
Davayı sonuçlandıran FIFA, Galatasaray'ı haksız buldu.
Çıkan karara göre Galatasaray, Omar Elabdellaoui'ye 2 milyon 820 bin 923 euro ödeyecek.
BÜYÜK TEHLİKE
Eğer Galatasaray 45 gün içinde tazminatı ödemezse transfer yasağı ile karşı karşıya kalacak.
Galatasaray'da iki sezon geçiren Omar Elabdellauoi, sarı-kırmızılılarda 20 maçta görev aldı.