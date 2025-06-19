Galatasaray'da 4 veda! Büyük umutlarla gelmişlerdi

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Leroy Sane'yi kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı kırmızılıların transferde durmaya niyeti yok.

Mertens ve Muslera'nın yerlerini doldurmaya çalışan yönetim bir yandan transfer görüşmelerini sürdürürken diğer yandan takımdan ayrılacak diğer isimlerle ilgili girişimlerine başladı.

KEREM DEMİRBAY VE BERKAN KUTLU'NUN TALİPLERİ VAR

Bu sezon Okan Buruk'un fazla şans vermediği Kerem Demirbay, İkas Eyüpspor'a imza atmak üzere.

Özellikle 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezleri arasına giren Kerem Demirbay bu sezon beklentilerin altında kalmıştı.

Kerem Demirbay'ın Eyüpspor'la anlaşmasından sonra Berkan Kutlu'yu Kocaelispor istiyor.

CARLOS CUESTA VE ELIAS JELERT KİRALIK GİDEBİLİRLER

Geçtiğimiz sezon transfer edilen Carlos Cuesta ve Elias Jelert'in takımdan ayrılması bekleniyor.

İki oyuncunun kiralık olarak gitmesi gündemde.

Şans verildiği zaman birçok bölgede görev alan Berkan Kutlu'nun düzenli forma giyebileceği bir takıma giymeye sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.