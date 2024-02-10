Galatasaray'da antrenman öncesi kriz. Muslera takım arkadaşını zor durdurdu

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Galatasaray'da antrenman öncesi kriz. Muslera takım arkadaşını zor durdurdu
Maaşını alamadığı gerekçesiyle antrenmana geç çıkmayı kafasına koyan Ziyech'e Muslera müdahale etti.

Trendyol Süper Lig’in 24. Haftasında Başakşehir’i ağırlayacak olan Galatasaray’da sürpriz bir gelişme yaşandı.

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YÖNETİMİ PROTESTO ETMEYE KALKTI

Yarın (Pazar) günü oynanacak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech takımı protesto etmeye kalktı.

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ANTRENMANA GEÇ ÇIKACAKTI

Galatasaray’dan maaşını alamadığı iddia edilen Hakim Ziyech, bir takım arkadaşını da ikna ederek yönetimi protesto etmek amacıyla antrenmana 30 dakika geç çıkmaya karar verdi.

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MUSLERA VAZGEÇİRDİ

Faslı yıldızın bu planını öğrenen kaptan Muslera ise Ziyech ile özel bir görüşme yaparak planından vazgeçirdi.

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