Galatasaray'da Okan Buruk'un teknik ekibinde 3 yıldır görev yapan Atletik Performans Anterenörü Dursun Genç sarı kırmızılı kulüpten kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu.

DURSUN GENÇ: 'GALATASARAY'DAN KARŞILIKLI ANLAŞARAK AYRILDIM'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ayrılık kararını duyuran Genç, "Galatasaray A.Ş.'deki görevimden karşılıklı anlaşma neticesinde ayrılmış bulunmaktayım. 2 hafta önce kendi isteğim ile görevimi bırakmıştım. 3 yıl şampiyonluk yaşadığım ve bu yılda şampiyon olacağına inandığım kulübüme başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.