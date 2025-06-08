Galatasaray'da Barcelona operasyonu: Yıldız oyuncu için devredeler

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak için çalışmalar devam ediyor.

Efsane kaptanı Fernando Muslera ile yollarını ayıran sarı kırmızılılarda transferin ilk hedeflerinden birisi de kaleci. Hem teknik direktör Okan Buruk hem başkan Dursun Özbek, Muslera'nın yerine yabancı bir kalecinin alınacağını duyururken son şampiyonun bu transfer için rotasını İspanya'ya çevirdiği öğrenildi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Barcelona'dan ayrılması beklenen Alman eldiven Ter Stegen'e talip oldu.

2014'ten beri Katalan ekibinde olan 33 yaşındaki kaleci bu sezon formasını Wojciech Szczesny'ye kaptırmıştı.