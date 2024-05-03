Galatasaray'da bir aday daha çıktı. Listesindeki isimler şok etti

25 Mayıs'ta Olağan Genel Kurul'a gidecek olan Galatasaray'da Süheyl Batum başkanlık seçimleri için Dursun Özbek'in karşısında aday oldu.

"GALATASARAY BAŞKANLIĞINA ADAY OLDUK"

Yönetim Kurulu listesini ileten Süheyl Batum ardından yaptığı açıklamada, "Bugün, listemizi sayın divan başkanına teslim ettik. Galatasaray başkanlığına aday olduk. Galatasaray yalnızca bir spor kulübü değil, gelenekleriyle, geçmişiyle, değer yargılarıyla çok önemli bir kurum. Galatasaray hem demokrasisini hem de aydınlanmacı geleneğini, değerlilerinden ve Atatürk ilkelerinden alıyor. Galatasaray demokrasisi için, arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik" ifadelerini kullandı.

"ÜNAL AYSAL VE ALP YALMAN BİZİM LİSTEMİZDE"

Ünal Aysal ve Alp Yalman'ın da kendileri ile beraber olduğunu söyleyen Batum, "Galatasaray'ın itibarı derken, özellikle de Galatasaray'ın geleceği için. Çok değerli arkadaşları bir araya getirirken, bizi cesaretlendiren iki tane çok önemli başkanımız vardı. Sayın Alp Yalman, bizim listemizde. Disiplin Kurulu başkanı olarak listemizde yer almıştır. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. İkincisi yine Galatasaray'ın çok önemli başkanlarından olan Ünal Aysal. O da bizimle birlikte. Seçimleri kazandığımız takdirde Sportif AŞ'nin başında olarak bizimle birlikte yola devam edecektir. Galatasaray'ın değerleri için elini taşın altına sokacaktır" dedi.

"GALATASARAY DEDİK"

Aday olmaya neden karar verdiğini anlatan Batum son olarak, "Galatasaray dedik, eğitim-öğretim, kültür kurumudur dedik. Bu yüzden bu yönetimde kadın-erkek dengesine çok önem verdik. Buraya aldığımız arkadaşlar sadece kadın-erkek dengesi için değil, Galatasaray'ın değerleri açısından ve kendi mesleki hayatları açısından bunu fazlasıyla hak ettikleri için aldık. Bu dengeyi yerine getirmek için gayret ettik. Neden aday olduk? Bizler, hepimiz Galatasaraylıyız. Burada gördüğünüz arkadaşların tamamı, hayatları boyunca Galatasaray'ın bir yerinde görev yapmış, görev yapmaktan çekinmemiş, Galatasaray'a bütün güçlerini vermiş arkadaşlardır" ifadelerini kullandı.