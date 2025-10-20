UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında sahasında Norveç temsilcisi Bodo Glimt’i konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürdü.
Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınma ve 8’e 2 pas çalışmasının ardından topa sahip olma ve hücum organizasyonlarıyla sona erdi.
OSIMHEN VE SANE İLK 11'DE
Teknik direktör Okan Buruk, hafta sonu oynanan Başakşehir maçında bazı oyuncularını dinlendirmişti. Bu isimlerden Victor Osimhen’in Bodo Glimt karşısında yeniden ilk 11’de sahaya çıkacağı, Mauro Icardi’nin ise yedek soyunacağı öğrenildi.
Başakşehir karşılaşmasında attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken Leroy Sane’nin de 11’deki yerini koruması bekleniyor.
ORTA SAHADA BELİRSİZLİK
Başakşehir maçında ilk 11’de forma giyen Gabriel Sara’nın performansı teknik ekibi düşündürdü. Okan Buruk’un orta sahada Lemina ile Sara arasında tercih yapması bekleniyor.