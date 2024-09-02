Galatasaray'da derbi seferberliği

Kolombiyalı stoperin, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçında sahalara dönmesi için büyük çaba sarf ediliyor.

28 yaşındaki futbolcunun yokluğunda savunmada büyük problemler yaşayan Galatasaray, Sanchez'in dönüşüyle birlikte savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Teknik ekip ve sağlık ekibi, oyuncunun en kısa sürede tam olarak iyileşmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Taraftarlar da Sanchez'in derbi maçında sahada olmasını dört gözle bekliyor.

Galatasaray, bu kritik dönemde savunma hattındaki eksiklikleri gidermek ve takımın performansını artırmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

Sanchez'in dönüşü, takımın moral ve motivasyonunu da olumlu yönde etkileyecek.

Derbi maçının sonucu, sezonun geri kalanı için büyük önem taşıyor ve Galatasaray, bu önemli karşılaşmada en güçlü kadrosuyla sahada olmayı hedefliyor.