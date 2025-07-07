Galatasaray'da Derrick Köhn sürprizi!

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Galatasaray'da Derrick Köhn sürprizi!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn'ün takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Başarılı sol bek oyuncusu, geleceği hakkında kimsenin beklemediği bir karar aldı.

Galatasaray'da yeni sezon için kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor. Şubat 2024’te 3.35 milyon euro karşılığında Hannover’den transfer edilen ve geçen sezonun devre arasında Werder Bremen’e kiralanan Derrick Köhn, sezon başında takımla birlikte çalışmalarda yer alacak.

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Normal şartlarda 26 yaşındaki sol bekin, gelecek sezon kadro planlaması içerisinde yer alması beklenmiyordu. Ancak Alman futbolcu, teknik heyet ile yaptığı görüşmede takımda kalmak istediğini iletti. Bu doğrultuda Köhn’ün performansı inceleme altına alınacak ve geleceği konusunda karar verilecek.

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