Galatasaray'da Dursun Özbek'e ağır suçlamalar. Tek tek sıraladı

Galatasaray'da başkan adaylığını açıklayan Süheyl Batum, Dursun Özbek'e ağır sözlerle yüklendi.

Batum, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Dursun Özbek'in Hangi Beyanları Doğru? Sayın Dursun Özbek dün (15 Mayıs) Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, bugün (16 Mayıs) Hürriyet gazetesine yansıdığı şekliyle şu ifadeleri kullanmıştır:

'Florya projesi genel kuruldan aldığımız yetki çerçevesinde bir bir ne yazıyorsa o süreçtedir. Şu ana kadar herhangi bir ihale yapılmış değil. Herhangi bir sözleşme imzalanmış değil. Herhangi firmayla mutabakat yapılmış değil. İhale yapılırsa da genel kurulun bize verdiği yetki çerçevesinde yapacağız.'

Sayın Dursun Özbek'in, biz aday olup Florya Projesi'ne ilişkin gerçek durumu ve Galatasaray'ın uğrayacağı minimum 500 Milyon dolar zararı anlattıktan sonra, 27 Nisan 2024 tarihli Genel Kurul'daki beyan ve açıklamaları ve önceki beyanları ile kendi davetiyle gerçekleşen üye görüşmelerinde ifade ettiklerinin aksine Florya Projesi'ne ilişkin sürecin hiç başlamadığını ifade etmesi manidar ve düşündürücüdür.

Bu söylem değişikliği, 25 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimde Galatasaray'ın vicdanı olan genel kurul üyelerinin iradesini yanıltma amacı gütmekte, fiili durum ve gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

Sayın Dursun Özbek ekte paylaştığımız videoda da görüleceği üzere 27 Nisan 2024 tarihli Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda çok net ifadeler kullanmıştır.

Özetle, Sayın Dursun Özbek Florya projesi ile ilgili bir avans alınacağını, bu avansla da Galatasaray Bankalar Birliği Konsorsiyumu'na olan borcunu kapatarak yeni gelecek yönetimin bu borcu sıfırlamış şekilde göreve başlayacağını ifade etmiştir.

Eğer ihale yapılmamış, herhangi bir sözleşme imzalanmamış, herhangi bir firma ile mutabık kalınmamışsa Sayın Dursun Özbek 25 Mayıs tarihli seçim öncesinde neyin avansını almaktadır? Avans, satım sözleşmesi kapsamında alınan ön ödeme olduğuna göre, bu avans hangi şartlarda alınmaktadır?

Şayet ortada Florya Projesi'ne ilişkin hiçbir işlem tesis edilmemişse, Sayın Dursun Özbek'in 25 Mayıs öncesinde Bankalar Birliği'ne olan 2,3 Milyar TL'lik borcun ödeneceği ve yeni yönetime borçsuz bırakılacağına dair açıklaması nasıl gerçekleşecektir?

Ve yine Florya sürecine ilişkin hiçbir işlem tesis edilmemişse, Sayın Dursun Özbek niçin seçim tarihi olan 25 Mayıs'a kadar Bankalar Birliği'ne ödenecek borcun Florya Projesi'nden geleceğini Genel Kurul'da ifade etmiştir?

İhalesi, sözleşmesi, firması belli olmayan bir işten hangi koşullar altında avans alınabilir ve 25 Mayıs 2024 tarihine kadar bu borç kapanabilir?

Eğer bu süreç Genel Kurul'un verdiği yetki doğrultusunda, Genel Kurul'un iradesiyle gerçekleşmiyorsa Florya projesi kimin ya da kimlerin iradesi doğrultusunda gerçekleşmektedir?

Süheyl Batum ve Yol Arkadaşları"