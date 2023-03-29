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Sacha Boey'in peşinde devler var

Bu sezon Galatasaray ile başarılı bir form grafiği yakalayan Sacha Boey'i İngiltere ve İtalya ligi ekiplerinden Arsenal ve Milan gündemine aldı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 21:03
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Galatasaray'da flaş Boey gelişmesi

Sacha Boey'in peşinde devler var
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Süper Lig ekibi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un gelmesiyle birlikte tekrardan kadroya giren ve gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çeken Sacha Boey, Arsenal ile Milan'ın transfer listesine girdi. 

İKİ TAKIM DA PEŞİNDE
Tutto Mercato'da yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Arsenal ile İtalya Serie A ekibi Milan, Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey'i transfer etmek istiyor. İki ekip Fransız oyuncuyla yakından ilgileniyor.
Sezon sonunda kadrolarına katmak için devreye girecekleri ifade edildi.

DEST'İ GÖZDEN ÇIKARDI
İtalya ekibi Milan, Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Sergino Dest'in bonservisini almayacak.
Dest'in yerine ise Galatasaray forması giyen Sacha Boey'i kadroya katmak istiyor.
Dest'in yüsek bonservisi ve beklenen performansa ulaşamaması sonrası yeni sezonda kadroda düşünülmeyecek.

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