Galatasaray'da flaş gelişme: Barış Alper kararı!

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

BARIŞ ALPER MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Bu sabah Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptıkları son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Sarı Kırmızılılar'da hafta boyunca çalışmalara katılmayan Barış Alper Yılmaz ile ilgili karar verildi.

Galatasaray'ın Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük galibiyetlerinde önemli rol oynayan Barış Alper Yılmaz transferine izin verilmemesi üzerine hafta boyunca antrenmanlara katılmamıştı.

Milli yıldız, Galatasaray'ın Kayserispor maç kadrosunda yer almadı. Öte yandan Lemina ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

İLK 2 MAÇTA 5 GOLE KATKI SAĞLAMIŞTI

Barış Alper Yılmaz ligde oynadığı ilk 2 maçta 3 gol, 2 asistlik performansıyla sezona etkileyici bir giriş yapmıştı.

GALATASARAY 'SÜRESİZ KADRO DIŞI' İDDİALARINI YALANLADI

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Barış Alper Yılmaz'ın süresiz kadro dışı kaldığına dair çıkan iddiaları yaptığı açıklamayla yalanladı.

Kavukcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir YouTube kanalının X hesabında çıkan “Barış Alper Yılmaz’ın süresiz kadro dışı bırakıldığı” yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Bu tür haberler hem oyuncumuza hem de kulübümüze zarar vermekte olup, hangi motivasyonla servis edildiğini anlamak mümkün değildir.

Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Yanlış bilgilerin hızla yayıldığı bu dönemde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına değerli basın mensuplarının gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz."

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu şöyle:

Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolò Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünay