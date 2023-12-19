Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Dünya devi transfer etmek istiyor

Galatasaray'da attığı gollerle Süper Lig'de yaşanan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi, dünya devi transfer etmek istiyor.

Bu sezon da gollerine devam eden Icardi'nin performansı, Real Madrid'in dikkatini çekti.

Sezon başında bonservisi ile Galatasaray'a transfer olan Icardi, 25 maçta 17 gol attı ve 6 asist yaptı.

Marca'nın haberine göre; forvetlerinden istediği performansı alamayan Real Madrid, Mauro Icardi'yi devre arasında transfer etmek için kolları sıvadı.

MAAŞINI BİLE AÇIKLADILAR

Haberin devamında Icardi, Real Madrid'e imza atması durumunda 8 milyon euro ve bonus alacak.

30 yaşındaki yıldız Cimbom'da 6 milyon euro kazanıyor.