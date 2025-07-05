Galatasaray'da flaş Victor Osimhen gelişmesi! Milyonlar havalimanına akın edecek

Galatasaray, Victor Osimhen’i renklerine bağlamaya çok yakın. Sarı-kırmızılı kulübün bu yaz dönemindeki transfer operasyonundan sorumlu olan yönetici Abdullah Kavukcu, önceki gün Avrupa turuna çıkmış ve İngiltere ile İtalya’da birkaç temaslarda bulunmuştu. Kavukcu’nun Avrupa seferindeki detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

GALATASARAY VICTOR OSIMHEN İÇİN NAPOLI İLE ANLAŞTI

Abdullah Kavukcu’nun İtalya’da Napoli yönetimiyle Osimhen için masaya oturduğu ve tarafların resmi olmayan bir mutabakatla vedalaştığı öğrenildi. Napoli ile bonservis konusunda anlaşan Cimbom'da sıra Nijeryalı yıldıza geldi.

ADA'DAN İSTEDİĞİ TEKLİF GELMEDİ

Sarı-kırmızılı yönetim, 14 Temmuz’a kadar süre verdiği Osimhen’le kısa süre içinde yüz yüze bir görüşme yapacak. Bu toplantıda 26 yaşındaki santrforun olumlu ya da olumsuz kesin cevabını vermesi bekleniyor. İtalyan basınına göre Osimhen, İngiltere’den beklediği teklifleri alamadı. Bu yüzden oyuncunun en yakın olduğu iki kulübün Al Hilal ve Galatasaray olduğu belirtildi.

JUVENTUS MASADAN KALKTI

Daha önce Suudi Arabistan’dan kısa aralıklarla gelen 7-8 teklifi de geri çeviren Osimhen’in, bu tür bir ikilimde Galatasaray’ı seçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncunun bir diğer talibi Juventus’un da Jonathan David’i kadrosuna katmasıyla Osimhen konusunda geri adım atması, Aslan’ı mutlu sona bir adım daha yaklaştırdı. Sarı-Kırmızılılar en kısa sürede müjdeyi camiaya açıklayıp, transferdeki yol haritasını yeniden çizmeye hazırlanıyor.