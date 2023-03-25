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Galatasaray'da Yusuf Demir sırrı ortaya çıktı

Galatasaray'da Yusuf Demir belirsizliği sürüyor.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 12:29
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Galatasaray'da flaş Yusuf Demir gelişmesi

Galatasaray'da Yusuf Demir sırrı ortaya çıktı
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Galatasaray’da Yusuf Demir'in ne durumda olduğunu kimse bilmiyor.

Ar-Ge şefi Fatih Demirelli'nin "Okan Buruk ve teknik heyet ondan çok şey bekliyor" dese de sürekli “sakat” açıklaması yapılan Yusuf'la ilgili iddialar devam ediyor. 

Bir dönem Galatasaray yönetimi onu Türk statüsünde oynatmak için ortalığı birbirime katarken şu anda neden oynamadığı, neden sakatlığının bir türlü geçmediği konusunda teknik ekipte suskunluk hakim oldu. 

Bu konuyla ilgili flaş bir iddia ortada dolanıyor.
Okan Buruk’a da tepki verdiği için yedek kaldığı konuşuluyor. 

Yusuf’un Buruk’a, “neden oynamıyorum” diye sorduğu, hocasından aldığı, “yabancı kuralı sıkıntı yaratıyor” cevabı üzerine, “bu kural ben gelmeden önce yok muydu? Bu kurarı biliyordunuz da, beni neden getirdiniz?” diyerek isyan ettiği belirtildi.
Buruk kararlarını sorguladığı için Yusuf’u oynatmadığı iddia edildi. 

Bu arada Kasım ortasında Yusuf’un menajeri Sertan Güneş aracılığıyla CEO Erden Timur’a ayrılmak istediğini ilettiği haberi ortaya atılmıştı.

Ocak ayında da Yusuf Demir, Süper Lig'den olmak üzere pek çok takımla adı anıldı. 

Bu sezon Yusuf Demir, 6 maçta süre aldı.

Skor katkısı üretemedi.

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