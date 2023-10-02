Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
Yarın saat 20.00'de başlayacak mücadelenin hazırlıkları devam ederken, Hakim Ziyech gelişmesi yaşandı.
KADRODA YER ALMASI BEKLENMİYOR
Bireysel çalışmalarına devam eden Faslı yıldız Hakim Ziyech'in Manchester United kadrosunda bulunması beklenmiyor.
2-1 kazanılan Başakşehir maçında Hakim Ziyech, 1 gol atmıştı.
Daha sonra ligde oynanan İstanbulspor ve Ankaragücü maçlarının kadrosunda yer alınmamıştı.