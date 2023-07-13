Galatasaray’da Icardi’nin alternatifi belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz
Galatasaray, Mauro Icardi'nin ardından ikinci bir forvet oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılıların Cedric Bakambu'ya resmi teklif yaptığı ortaya çıktı.
Geçen sezonu Olympiakos'ta geçiren Cedric Bakambu, 32 yaşındaki forvet, Haziran ayının sonunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'la imzalamıştı.
Ancak kulüple anlaşmazlık yaşayan Bakambu'nun takımdan ayrılmak istediği biliniyor.
32 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet, Olympiakos formasıyla çıktığı 37 maçta; 18 gol 2 asist yaptı.