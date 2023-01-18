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Icardi ülkesine mi dönüyor? Arjantin'de kampanya başladı

Icardi için Ajantin'de kampanya başlatıldı. Newell's Old Boys taraftarları Galatasaray'ın yıldızını transfer etmek için sosyal medyayı adeta yıktı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 15:07
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Galatasaray'da Icardi'ye talip var

Icardi ülkesine mi dönüyor? Arjantin'de kampanya başladı
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Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den kiraladığı golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda başarılı bir grafik çiziyor. Özellikle büyük maçlarda skorer kimliğiyle öne çıkan Arjantinli santrfor, ligdeki Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında fileleri havalandırdı.

Şık asistler de yapan yıldız futbolcunun bonservisinin alınıp alınmayacağı konuşulmaya başlanırken, oyuncunun yurt dışından da talipleri bulunuyor.
ARJANTİN'İ İSTEMİŞTİ
Ülkesinin takımlarından olan Newell's Old Boys, 29 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istiyor. Arjantin kulübü, bütçesini zorlayacak böyle bir olası transferde, futbolcunun takınacağı tutum sayesinde transferin gerçekleşebileceğini düşünüyor.

Mauro Icardi bir Newell's Old Boys taraftarı ve zamanında, bir gün Arjantin liginde oynamayı istediğini söylemişti. Kulüp bu yüzden yıldız futbolcunun bu transferde ücretlerinde azalma sağlayabileceğini ve indirime gidebileceğini ümit ediyor.

Bu şekilde bu transferin gerçekleşebileceğine inanıyor.

KAMPANYA BAŞLATILDI
Newell's Old Boys taraftarları da bu transferin gerçekleşmesi adına sosyal medyada kampanyalar düzenliyor.

Zaman konuyla ilgili hashtag'leri ülkede gündem yapan taraftar, yönetime Icardi transferi için baskı yapıyor.

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