Galatasaray’da iki futbolcunun bileti kesildi

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan ve Fenerbahçe derbisinden sonra sezonu kapatan Galatasaray’da gelecek sezon planlamaları hız kazandı. Bir yandan eksiklerini tamamlamak için transfer edeceği isimleri belirleyen Galatasaray yönetimi, bir yandan da takımdan göndereceği isimleri netleştirdi.

KİRALIK OLARAK YOLLANACAKLAR

Sporx’de yer alan habere göre Sarı-kırmızılı ekip sezon başında kadrosuna kattığı Yusuf Demir ve Mathias Ross’u kiralık olarak başka bir takıma yollamaya karar verdi.

YUSUF DEMİR

Sezon başında Avusturya ekibi Rapid Vien’den 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Yusuf Demir sadece 6 maça çıkabildi

MATHİAS ROSS

Yine sezon başında transfer edilen Mathias Ross ise Aalborg’dan 1.75 milyon Euro bedelle transfer edilmiş ancak Türkiye Kupası’nda yalnız 2 maçta forma giyebildi