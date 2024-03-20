Galatasaray'da ikna odası

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da ikna odası
Galatasaray yönetiminin, Kaan Ayhan'ın sözleşme yenileme görüşmeleri için temsilcilerini İstanbul'a çağırdığı öğrenildi.

Galatasaray, gelecek sezonun planlamasını yaparken, takımın önemli oyuncularından Kaan Ayhan'ın sözleşmesini güncellemek üzere adımlar attı.

Kulüp kaynaklarına göre, Galatasaray yönetimi, Ayhan'ın sözleşme yenileme görüşmeleri için temsilcilerini İstanbul'a çağırdı.

2026 yılında sona erecek olan 29 yaşındaki milli futbolcunun anlaşmasının şartlarının iyileştirilmesi ve süresinin uzatılması gündemde.

Bu sezon toplam 40 resmi maçta forma giyen Kaan Ayhan, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

İlgili Haberler
Galatasaray'dan flaş transfer
Galatasaray'dan flaş transfer
Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe tehdidi
Fenerbahçe ve Beşiktaş küme düşürülsün harekatı. Galatasaray'ın planı ortaya çıktı
Galatasaray'ın eski teknik direktörü İtalyan takımıyla anlaştı
Galatasaray'ın eski teknik direktörü İtalyan takımıyla anlaştı
Galatasaray dünya yıldızının işini bitirdi. Anlaşma tamam
İsmail Kartal Fenerbahçe'yi uçurdu Galatasaray'ın rekoruna göz dikti
Son Haberler
Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti. Ardında “Çok fazla kötülük var” notunu bıraktı Gündem
Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti. Ardında “Çok fazla kötülük var” notunu bıraktı
FIFA eteğindeki taşları döktü Spor
FIFA eteğindeki taşları döktü
Süper Kupa iptal oluyor. TFF oylama yapacak Spor
Süper Kupa iptal oluyor. TFF oylama yapacak
Arda Güler şok oldu Spor
Arda Güler şok oldu
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu fikir değiştirdi: İstanbul’a 10 bin yeni taksi plakası istedi Gündem
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu fikir değiştirdi: İstanbul’a 10 bin yeni taksi plakası istedi
Ergin Ataman veda etti Spor
Ergin Ataman veda etti