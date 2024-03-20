Galatasaray'da ikna odası

Galatasaray, gelecek sezonun planlamasını yaparken, takımın önemli oyuncularından Kaan Ayhan'ın sözleşmesini güncellemek üzere adımlar attı.

Kulüp kaynaklarına göre, Galatasaray yönetimi, Ayhan'ın sözleşme yenileme görüşmeleri için temsilcilerini İstanbul'a çağırdı.

2026 yılında sona erecek olan 29 yaşındaki milli futbolcunun anlaşmasının şartlarının iyileştirilmesi ve süresinin uzatılması gündemde.

Bu sezon toplam 40 resmi maçta forma giyen Kaan Ayhan, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.