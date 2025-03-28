Galatasaray'da Joao Felix sesleri

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre Chelsea'dan Milan'a kiralanan Joao Felix'in yeni durağı Galatasaray olabilir.

CHELSEA İLE ANLAŞIN FELIX GELİR

Sarı kırmızılı takıma gelme konusunda oyuncunun menajeri Jorge Mendes geçtiğimiz günlerde "Yaz transfer döneminde Chelsea ile anlaşılırsa Joao Felix, Galatasaray forması giyecek" diye açıklama yaptı.

Galatasaray son yıllarda Icardi, Mertens, Morata ve Osimhen gibi dünyaca çapında oyuncuları transfer etti. Felix'in de bu nedenle sarı kırmızılılara sıcak baktığı öğrenildi. Portekizli yıldız bu sezon Milan formasıyla 30 maçta 8 gol ve 3 asist ile oynadı.