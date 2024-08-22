Galatasaray'da kaptanlık krizi patladı. Kerem Aktürkoğlu'nun tweetiyle ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da kaptanlık krizi patladı. Kerem Aktürkoğlu'nun tweetiyle ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu X hesabından attığı tweetle, kaptanlık görevinin elinden alındığını duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, ilk maçta Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılı ekibin kaptanı kaleci Muslera ilk yarının son bölümünde sakatlandı ikinci yarıda yerini Günay Güvenç'e bıraktı. Bu gelişme sonrası normalde kaptanlık bandını Kerem Aktürkoğlu'nun takması gerekiyordu. Ancak sahaya kaptan olarak Mauro Icardi çıktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gerçek ortaya çıktı. İkinci kaptanlık görevi Kerem Aktürkoğlu'ndan alınıp Mauro Icardi'ye verilmiş.

Milli futbolcunun açıklamasında, "Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim." ifadeleri dikkat çekti.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMASININ TAM METNİ

"UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçından istemediğimiz bir skorla döndük.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi İsviçre'de de bizi yalnız bırakmayarak desteklerini hissettiren taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Onlara bir galibiyet yaşatamadığımız için üzgünüz.

Salı gününe kadar tek konsantrasyonumuz, Young Boys ile oynayacağımız rövanş maçı.

Bu yüzden, üzerine konuşulan bazı konulara açıklık getirmek istiyorum.

Daha önce de söylediğim gibi, Galatasaray'daki misyonumun farkındayım. Kendimi hayatımın her anında Galatasaray'ın bir parçası olarak hissediyorum, ona göre yaşıyorum. Kulübümü, ona ait olan değerleri, taraftarlarımızı çok seviyorum; Galatasaray için oynamanın ayrıcalığını biliyorum.

Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Galatasaray'a geldiğim 2020 yılından bu yana kulübümde yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü.

Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim.

Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarına karşı sorumluluklarımı biliyorum. Aynı duruşla, Galatasaray futbolcusuna yakışır şekilde alınan karara saygı göstermeye ve kulübüm için mücadeleye devam edeceğim.

Galatasaray'ın büyük taraftarından ricam, Salı gününe kadar Young Boys maçının devre arasındayız ve kafamızı kaldırmalıyız, bundan başka hiçbir gündem üzerine yoğunlaşmadan hedefimize odaklanalım.

İstanbul'da büyük desteğinizle oluşacak harika atmosferde bir kişi fazla oynayacağımızı biliyoruz.

Biz de Galatasaray'ı ait olduğu yere taşımak için her şeyi vereceğiz.

Ve umarım hep birlikte başaracağız."

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