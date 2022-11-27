Galatasaray'ın efsane oyuncularından Mehmet Oğuz vefat etti

Spor basınının duayen ismi Fehmi Özgüler, Büyük Mehmet’i yazdı:

Galatasaray’da Futbolcu B. Mehmet Oğuz, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kadırga’da futbola başlayan B.Mehmet Oğuz, Galatasaray, Fenerbahçe ve A Milli Takımızın formasını giydi.

73 Yaşında Hakk’ın Rahmetine kavuşan B.Mehmet Oğuz, geçtiğimizin günlerde evinde 3 gün kalp sorunu geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı. Bir müddet yoğun bakında kalan B. Mehmet Oğuz bugün yaşama veda etti. B.Mehmet’in mekanı Cennet olsun. Sevenlerine ve ailesine Yüce Rabbim sabırlar ihsan eylesin. Cenazesi salı günü öğle namazı sonrası Merkez Efendi Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

MEHMET OĞUZ KİMDİR?

Mehmet Oğuz 3 Mayıs 1949'da İstanbul'da doğmuştur. Eski millî futbolcudur. Galatasaray camiası ve taraftarı tarafından kulübün efsane kaptanları arasında görülmektedir. 1979-80 sezonunun yaz transfer döneminde Galatasaray’la olan sözleşmesi uzatılmadığı için yönetimle sorun yaşadı. Mehmet Oğuz kulübüyle yaptığı pazarlık sonucu bonservisi aldı.

Bunun üzerine devreye giren ve Mehmet Oğuz’un yakın arkadaşı olan Cemil Turan‘ın çabaları sonucu Fenerbahçe‘ye transfer oldu. Fenerbahçe’de bir sene oynadıktan sonra futbolu bıraktı. Galatasaray’da oynadığı dönem içerisinde medya tarafından takım arkadaşı Mehmet Özgül‘den ayırt edebilmek için Büyük Mehmet diye anıldı. Takım içinde ve taraftarlarca paytak yürüyüşünden dolayı Ördek Mehmet diye anılırdı. Galatasaray’da oynadığı dönemin büyük bir kısmında kaptanlık yapmıştır.