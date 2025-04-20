Galatasaray'da kırmızı alarm! Yönetim düğmeye bastı

Galatasaray yönetimi, orta sahasının dinamosu olan Lucas Torreira'yı takımda tutmak için resmen düğmeye bastı.

Sarı-kırmızılılar, son dönemde Boca Juniors'ta forma giymek istediğini ve hayali olduğunu sıkça ifade eden Lucas Torreira'yı takımda tutmak için elindeki kartları oynamaya başladı.

Spor medyasında yayılan kulis bilgilere göre; Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesini revize etmek için harekete geçti.

Bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon euro kazanan başarılı oyuncusunun ücretinde iyileştirmeye gidileceği iddialar arasında.

Lucas Torreira'nın Galatasaray ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da skora en fazla katkı verdiği sezonu yaşayan Lucas Torreira, 42 maçta 3 gol ve 7 asist ile başarılı bir istatistik yakaladı.