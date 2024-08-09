Galatasaray'da köstebek bulundu

Galatasaray Futbol A Takımı'nın forma sol kol sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önemli açıklamalarda bulundu.

Oldukça gergin olduğu gözklenen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Kulüp içi bilgilerin nereden sızdığı bizim tespitimizde, bu konuda hukuki süreci başlattık. Tespitlerimiz var ve bu tespitlere bağlı olarak Galatasaray'ı bu şekilde yıpratmaya çalışanlar bir daha bu kapıdan giremeyecekler" ded.

"BİLİYORDUK"

Dursun Özbek, son dönemde sosyal medyadan beslenen kirli bir yapının Galatasaray üzerinde oynadığı oyunları gördüklerini belirterek, "Buradaki amacı sizlerle paylaşmam gerekiyor; tek bir amaç var, o da son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışmak! Galatasaray'ın yapmaya çalıştıklarını başarması halinde arada oluşacak uçurumun kapanması mümkün değil. İşte bu yüzden akılalmaz iftiralarla ve olmayacak yalanlarla saldırmaya başladılar! Bu başarıları engellemeye çalışacaklarını biliyorduk ama kıskançlığın bu noktaya geleceğini zannetmiyorduk. Olay sadece bana değil, kulüp çalışanlarıma, yöneticilerime ve oyuncularıma saldırma, iftiralar atma, hadsiz açıklamalar noktasına geldi. Bugün itibarıyla bu ahlaksızlara hiçbir tolerans göstermeyeceğimin bilinmesini istiyorum. Buradan onlara şöyle sesleniyorum; masanın altından çıkın, saklanmayın!" dedi.

Özbek, "Kuytu köşelerden siz çıkmazsanız, saklandığınız yerlerden ortaya çıkmazsanız biz sizi oradan çıkarmasını biliriz. Galatasaray'ın adını konuşmaya başlarken iki kere düşünün" ifadelerini kullandı.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Tüm bu kirli algılara karşı gerçekleri konuşmak istiyorum. Sahaya çıkacak olan takımımız birbirinden değerli oyunculardan kurulu, son iki sezonun şampiyonudur. Puan rekoru kıran, istatistiklerde en önde gelen takım. Biz hocamızla birlikte kadroyu koruma kararı aldık. Takımımızın daha güçlü olması için 3 bölge belirledik. Transfer listesinin en üstündeki oyuncuları 3 Ağustos itibarıyla takımımıza dahil etmiş bulunuyoruz. Bunu hep birlikte yaptık. Transfer dönemi bitmesine 1 aydan fazla var. Bu takımla geçen sezonu şampiyon tamamladığımızda hedefimiz Avrupa demiştik, hedefimizde devam ediyoruz. Başaracağımızdan kimsenin endişesi olmasın.

Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Bizimle aynı hedefin peşindesiniz. Hedefimize inanmaya devam edelim. Zor olacak ama başaracağız. Çünkü bundan önce başardık. İyi insanlar kötülüğe karşı her zaman kazanmıştır, yine de kazanacaktır. Galatasaray, seneye göğsünde 5. yıldızla taraftarlarımızla kucaklaşacak.

"3 NOKTA TESPİT ETTİK"

Transfer döneminin başlangıcında 3 tane eksik nokta tespit ettik. Şu amaçtayız; geçen sene şampiyon olmuş, başarılara imza atmış, rekorlar kırmış bir kadromuz var. Öncelikle bu kadroyu muhafaza etmek üzere teknik ekibimizle, yönetim kurulumuzla bunun kararını aldık. Geçen seneki bazı bölgeleri kuvvetlendirmek için 3 nokta tespit ettik. 3 Ağustos itibarıyla bu 3 transferi bitirdik. Transferin bitmesine 1 aydan fazla zaman var. Bu zamanı da kullanmak istiyoruz. Galatasaray'ın kadrosu çok değerli bir kadro, bunu herkes biliyor. Teklifler gelebilir. Tekliflerin değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Yeni dönemde fırsat transferleri çıkabilir. Hem Avrupa'ya hem Süper Lig'e hazır vaziyette bekliyoruz. Süreci değerlendirmek gerektiği zaman, Galatasaray'ı yönetenler bu süreci değerlendirmek zorunda olabilirler. Hiç kimse merak etmesin. Geçen sene şampiyon olan kadro aynen devam edecek. İhtiyaç duyulan bölgelere transferleri yaptık.

"TEK YUMRUK"

Dursun Özbek, "Siz gazeteciler kirli oyunlarının farkındasınız. Olayları takip ediyorsunuz. Mesleğiniz gereği bu konuda derinlemesine araştırma yapabiliyorsunuz. Geçtiğimiz sezonlarda da aynı şeylerle uğraştık. Galatasaray'ın hedeflerine bakıldığı zaman, önünü kesmenin bir tek yolu vardır, bu tip oyunlar. Bunlarla başarılı olunmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz sezonlarda da oynandı, bu sene de fazlasıyla deneniyor. Bunlar beyhude. Galatasaray, 500 yılı aşkın bir kültürden doğmuş, bu kadar kökleri derinde olan bir çınardır. Ne bu kirli oyunlar... Galatasaray'ın yükselişine etki edemezler. Önce bunun bilinmesi lazım.

Deneye deneye bıkmadılar. Haklı haksız denemeye devam ediyorlar. Beyhude... Beyhude yere devam ediyorlar. Alışkanlıkları var. Bu alışkanlıklara bağlı olarak deneyeceklerdir. Kimse Galatasaray'ın hedefini, yürüyüşünü değiştiremez, bozamaz. Herkesin bunu iyi bilmesi lazım. Galatasaray bir bütündür. Tek yumruk halindeyiz. Ne yaparız da bu birliği bozarız diye beyhude çaba içindeler. Biz sergilediğimiz tek yumruk halini sahada da, her yerde de göstermeye devam edeceğiz" dedi.

KİM GELECEK?

Dursun Özbek, "Sportif AŞ, Galatasaray'ın en büyük değeri. Sportif AŞ'de bazı organizasyon değişiklikleri, yeni bazı şeylerin eklenmesi itibarıyla Sportif AŞ'ye hizmet edecek yönetici sayısında artışa gittik. SPK'dan izin almamız gerekiyor. Maksadımız şu; dünyada futbol ekonomisi, futbolun şekli süratle değişim gösteriyor, süratli büyüyen bir ekonomi, kendi içinde değişiklikler peşisıra geliyor. Bu değişimde Galatasaray'ın öncü olduğu bellidir. Galatasaray'a daha iyi hizmet vermek için, daha yüksek yere taşımak için bir yapı oluşturduk. Bu yapının ihtiyacı olan üye sayısında artışa gittik. Bunu açıklayacağız önümüzdeki günlerde. SPK'dan izin bekliyoruz. Ne yapmak istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Kaç başkanvekili olacağını bu organizasyonla beraber açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

KÖSTEBEK BULUNDU

Dursun Özbek, "Bilgi nasıl sızar? Birisiyle paylaşırsın. Muhatabınızın ilişki seviyesinde arada idareciler, menajerler, bir topluluk var karşınızda. Bilginin nereden sızdığı bizim tespitimizde. Bu konuda hukuki süreci başlattık. Muhataplarınızın nasıl davranacağını da bilemezsiniz. Bir sürü teklif gönderiyoruz. İşin içinde gizlilik anlaşması olmasına rağmen bunun sızması elinizde değil. Bizim elimizde olan hukuki sürecin başlatılması ve bunu yapanların bunun hesabını vermesi var. Tespitlerimiz var. Bu tespitlerimize bağlı olarak Galatasaray'ı yıpratmaya çalışanlar, bu kapıdan giremeyecekler." dedi.