Galatasaray'da La Liga'ya! Saatleri sayıyor

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Galatasaray'da La Liga'ya! Saatleri sayıyor

Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Berkan Kutlu için La Liga'dan teklif geldiği öğrenildi.

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da transfer edilecek oyuncular kadar takımdan ayrılması beklenen oyuncularda da hareketlilik yaşanıyor.

Sarı kırmızılıların 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'ya İspanya La Liga'dan talip çıktığı öğrenildi.

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AS'ın haberine göre Espanyol, Berkan'ın transferinde mutlu sona yaklaştı. Haberde Galatasaray'a oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulduğu belirtildi. Teklifte ayrıca sonraki satışan yüzde 20 pay maddesi bulunduğu açıklandı.

Galatasaray cephesinin ise teklifi değerlendirmeye aldığı aktarıldı.

Geçen sezon 42 maçta forma giyen Berkan Kutlu 1 asist üretmişti.

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